Espace

Chasse aux extraterrestres: début officiel en septembre

La Chine a annoncé le lancement cette année de son projet de recherche de formes de vie intelligente dans l’espace. Selon un journal officiel, le gigantesque télescope FAST va en effet commencer sa «chasse» aux signaux étrangers en septembre.

Outil hors du commun

Il s’agit à l’heure actuelle du plus grand, du plus sensible et de plus puissant radiotélescope à un seul élément du monde. Installé près du village de Dawodang à 170 km de Guiyang, FAST s’étend sur un diamètre de cinq cents mètres. Il dispose de nombreuses technologies de pointe à même d’éliminer les interférences, de trier les signaux captés et d’identifier ceux qui pourraient provenir d’un autre système solaire, selon un document publié en mars.