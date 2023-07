Chasse aux véhicules bruyants: plus de 100 dénonciations

Depuis le mois d’avril dernier, une dizaine de contrôles de circulation visant à lutter contre la problématique des véhicules bruyants, non conformes et modifiés (voir encadré) ont été menés partout dans le canton par les polices vaudoises, avec l’appui du Service des automobiles et de la navigation (SAN). Au total, 388 véhicules ont été contrôlés lors de ces opérations.

Parmi eux, «144 ont été dénoncés, dont 113 ont été jugés non conformes (infractions OETV, bruit excessif, etc.). Lors de ces contrôles, 18 véhicules ont été saisis, 20 jeux de plaques ont été retirés pour cause de véhicules impropres à la circulation et treize amendes d’ordre ont été délivrées», liste la police cantonale vaudoise, dans un communiqué de presse. S’ajoutent encore deux véhicules français qui ont été interdits de poursuivre leur route.