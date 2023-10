Chasseurs et restaurateurs s’accordent à dire que mettre de la viande de chevreuil sauvage dans l’assiette des clients est toujours plus rare. Le réchauffement climatique et un changement de mentalité expliquent cette tendance.

Chasse en Suisse : Déjà rare au resto, le chevreuil se défile de plus en plus

Une bonne partie du chevreuil consommé est importé, ou élevé. VQH

«Ah non, cette année on n’a pas de chevreuil suisse à vous proposer. Y’en a plus dans la vallée, la faute au loup, vous comprenez…» Cette phrase entendue dans une auberge de montagne méritait éclaircissements. Bien qu’elle ne reflète pas vraiment la réalité, elle n’est pas tout à fait fausse non plus.

Les chasseurs ont changé

D’abord, parce que la viande issue de la chasse, et non de gibier d’élevage, est rare chaque année. Une bonne partie du chevreuil consommé est donc importé, ou élevé, «notamment parce que la saison est courte», explique ProViande.

Mais plusieurs évolutions récentes expliquent toutefois que cette année et celles à venir soient encore moins prolifiques que par le passé, explique Pascal Pittet, président de Diana Romande, la faîtière des chasseurs. La première raison tient à l’état d’esprit de ces derniers. «L’évolution des mentalités fait qu’un animal, une vie chassée est plus précieuse, donc un chasseur aura moins tendance à vendre sa prise. Il va plutôt la manger lui, ou en faire profiter sa famille et ses amis autour d’un bon repas.»

«Je l’ai vu sortir du champ, comme une horloge, pile à l’heure où la chasse se termine.» Pascal Pittet, président de Diana Romande

La deuxième raison a trait, comme beaucoup de changements naturels actuels, au réchauffement climatique. «La chasse au chevreuil se fait avec l’aide d’un chien, détaille Pascal Pittet. Or le chien a besoin des odeurs pour le traquer, et les odeurs se fixent bien mieux dans un milieu humide. Or, les automnes tendant à être plus chauds et secs, donc il est plus difficile de les suivre.»

De plus, le chevreuil est malin et tire parti de son environnement: comme les cultures, par exemple de maïs, sont moissonnées plus tard, il a donc un lieu supplémentaire pour aller se cacher des chasseurs. «J’ai moi même vécu cette situation, raconte-t-il. J’en avais pisté un jusqu’en lisière de forêt, à côté d’un champ de maïs; et à la tombée de la nuit, je l’ai vu sortir du champ, comme une horloge, pile à l’heure où la chasse se termine.»

Loup et lynx en concurrence