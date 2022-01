loi sur la faune sauvage (NE) : Chasser bourré ou drogué sera désormais interdit

Neuchâtel est devenu mardi le premier canton romand pouvant retirer le permis de chasse à ceux qui pratiqueront leur activité sous l’emprise de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments.

Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté, mardi, à une forte majorité (83 oui, 5 non, 6 abstentions) de modifier la loi cantonale sur la faune sauvage afin d’interdire aux chasseurs de pratiquer leur activité sous ­l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments. Si certains ne voyaient pas l’intérêt de légiférer sur des cas rares et qui n’ont jusqu’ici pas entraîné d’accident grave dans le canton, d’autres ont souligné l’importance de combler ce vide juridique et de prendre les devants. Pour la commission qui s’est penchée sur le sujet, il paraissait inexplicable que les règles prévalant pour conduire un véhicule, même un vélo, n’aient pas cours s’agissant de l’utilisation d’une arme.