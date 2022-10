Un accord de piano pour chasser les cauchemars

La musique adoucit les mœurs, c’est bien connu. Elle peut aussi aider à soigner les cauchemars, comme le révèle une étude menée par une équipe de l’Université de Genève (UNIGE) et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Les scientifiques ont mis au point une nouvelle méthode pour traiter les personnes dont les rêves négatifs revêtent un caractère pathologique. «S’ils sont fréquents, c’est-à-dire au moins une fois par semaine, et s’ils ont des conséquences négatives à l’éveil (détresse, mal-être, dépression, difficultés au travail), alors on parle de maladie des cauchemars, et il faut consulter un spécialiste», expose la coauteure de l’étude, Sophie Schwartz, professeure au Département des neurosciences fondamentales de l’UNIGE. Un motif de consultation toujours plus fréquent, et qui concerne environ 4% de la population.