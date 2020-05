Canton de Vaud

Château d’Hauteville: participation du canton

Le Conseil d’État vaudois demande au Grand Conseil un crédit de 4,24 millions de francs pour aider à la restauration de la bâtisse à Saint-Légier.

La participation cantonale «contribuera au financement des travaux de conservation et de restauration engagés par le propriétaire», a indiqué jeudi le gouvernement vaudois dans un communiqué. «Elle fait suite à la décision de classer ce domaine en 2019 comme monument historique et traduit la volonté de l’État de protéger définitivement ce patrimoine exceptionnel».

Plus important campus hors USA

Fin décembre 2018, l’université américaine avait annoncé avoir acquis le monument pour près de 50 millions de francs. Elle a promis d’investir plusieurs dizaines de millions de francs pour restaurer la bâtisse. «Attachée aux principes éthiques et aux questions environnementales, l’institution a lancé un projet ambitieux et exigeant de conservation-restauration du château et de son orangerie jusqu’en 2023», souligne pour sa part le canton.