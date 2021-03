La police vaudoise indique ce jeudi avoir procédé à la perquisition d’un entrepôt, le jeudi 4 février 2021, à Château-d’Œx, suite à une enquête. La fouille de l’endroit a permis le séquestre d’une plantation de chanvre indoor. Plusieurs centaines de plants et du matériel ont été saisis. En février 2020, un ressortissant suisse de 39 ans a été interpellé et déféré pour du trafic de marijuana et de cocaïne dans le district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.