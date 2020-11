Vaud : Château d’Oex: le festival de ballons reporté en 2022

La manifestation qui attire jusqu’à 30'000 amoureux de ballons à air chaud au Pays d’Enhaut ne se tiendra plus en janvier prochain comme prévu initialement. Coronavirus oblige.

La 43e édition du Festival international de ballons à air chaud de Château d’Oex (VD) est reportée d’une année, en 2022. Il s’est avéré trop compliqué, et trop cher, d’organiser une édition en janvier prochain.

La manifestation réunit chaque année, depuis plus de 40 ans, les meilleurs aérostiers du monde. Elle attire au Pays d’Enhaut entre 10'000 et 30'000 spectateurs, selon la météo et les années.