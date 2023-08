Chalet des Pueys: le cuisinier coupable de l'incendie

Là-haut sur la montagne, l'était un vieux chalet. Mais ce ne sont pas la neige et les rochers qui se sont unis pour l’arracher. Aux Paccots, à 1176 mètres d’altitude, le chalet des Pueys a été dévasté par les flammes en juillet 2022. «L’incendie s’est rapidement propagé à toute la partie habitable du chalet, qui a été complètement détruite. Le local du club alpin, situé sur la façade est du bâtiment, a également subi d’importants dégâts. L’intervention des pompiers a toutefois permis de sauver la partie «étable» de la construction», détaille le Ministère public. La bâtisse, pouvant être louée, était occupée par une quinzaine de personnes. Le feu avait fait deux blessés, dont un trentenaire qui avait été gravement brûlé.

C’est précisément ce dernier qui vient d’être déclaré coupable d’avoir provoqué cet important incendie. Il se trouvait sur place en tant que cuisinier, pour le compte d’une entreprise spécialisée dans les grillades. On lui reproche d’avoir «dévissé l’opercule de sécurité d’une bonbonne de gaz pleine afin d’alimenter un grill, sans contrôler que le robinet de cette bonbonne était bien fermé, ce qui a provoqué une fuite», poursuit le Ministère public. Le gaz s’est ensuite enflammé, deux réchauds allumés se trouvant à proximité. Pour sa négligence, ce Français domicilié dans le canton de Vaud a été condamné à 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs.

Là-haut sur la montagne, l'est pas encore un nouveau chalet. Mais les autorités communales, d’un cœur vaillant, veulent le reconstruire plus beau qu’avant. «Mardi soir, le Conseil communal a décidé quel projet de reconstruction serait présenté à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement parmi les différentes options possibles. L’idée serait de repartir sur un chalet similaire à celui qui est parti en fumée. Obtenir toutes les autorisations ne sera toutefois pas simple, l’emplacement se trouvant hors des zones à bâtir. Mais, si tout se passe bien, la reconstruction pourrait avoir lieu en 2024», explique le conseiller communal châtelois Roland Mesot, chargé des constructions.