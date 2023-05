Canton de Vaud: ChatGPT a la cote auprès des gymnasiens

Lancé en novembre dernier, l’outil conversationnel ChatGPT a fait sa place auprès des gymnasiens. Cette intelligence artificielle capable de générer des réponses, plus ou moins correctes, à toutes les questions peut s’avérer utile dans la réalisation de travaux à domicile. Par ailleurs, elle est difficile à détecter, d’autant plus si les élèves prennent la peine de retravailler le texte fourni par ChatGPT. Interrogés par le journal «La Côte», une majorité des élèves du gymnase d’Etoy (VD) avouent avoir fait appel à l’outil dans la réalisation de leurs devoirs. Ce, même si l’utilisation non mentionnée de l’intelligence artificielle peut être considérée comme du plagiat et n’est de ce fait pas autorisée.