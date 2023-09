Vacances: une app utilisant ChatGPT propose des voyage sur-mesure

Trier et organiser des lieux

Lancée en juin et disponible sous iOS et Android, l’application Around Us utilise ChatGPT pour géolocaliser des monuments oubliés ou des lieux méconnus autour de soi. Et promet, ainsi, une excursion sur mesure en quelques clics. «Chaque lieu, chaque monument, chaque site naturel a une histoire à raconter, encore faut-il les trouver! Le défi de ce nouveau projet a été de faire le tri parmi les millions de points d’intérêt dans le monde, puis de les organiser avec des filtres de recherche en fonction de leur pertinence ­touristique», explique l’ingénieur à l’origine du projet Jean-François Pillou, dans Le Figaro du 23 août. En six langues, l’app propose plus de 15’000 filtres: fontaines, statues, forêts hantées, ponts piétons ou tours inclinées, par exemple.