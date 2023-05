Intelligence artificielle: ChatGPT arrive sur les smartphones

La nouvelle application est disponible sur les iPhone aux États-Unis, pour commencer, et doit arriver «bientôt» dans d’autres pays et sur les téléphones portables opérés par Android (Google), selon un communiqué de la start-up californienne. Gratuite, elle permet, comme le site web, de discuter avec le chatbot et surtout de lui demander de rédiger des messages, d’expliquer des concepts techniques, de suggérer des idées, de résumer des notes…