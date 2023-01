Intelligence artificielle : ChatGPT est-il un cauchemar ou une opportunité pour les enseignants ?

L'intelligence artificielle (IA) est en train de secouer le milieu éducatif un peu partout dans le monde avec ChatGPT, ce robot conversationnel, accessible en ligne, qui fait le buzz depuis quelques jours. Capable de rédiger pour vous des textes en réponse à de simples questions, il est «entraîné» grâce à des quantités phénoménales de données glanées sur Internet et peut «prédire» la suite probable d'un texte. Une aubaine, en somme, pour des élèves en mal d'inspiration.

ChatGPT s’apparenterait à de la triche

Dès la mi-décembre, quelques semaines seulement après la mise à disposition de l’outil par la start-up californienne OpenAI, huit universités australiennes ont annoncé modifier leurs examens et considérer que l’utilisation de l’IA par des étudiants s’apparentait à de la triche. En 2023, leurs tests seront désormais «surveillés» avec «un recours accru au papier et au stylo», a indiqué la dirigeante du «groupe des huit» Vicki Thomson, citée sur un blog du quotidien The Australian.