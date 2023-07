«ChatGPT existe et a du potentiel: autant l’utiliser»

À l’UNIGE, tant que le logiciel est utilisé avec transparence et de façon critique, il n’y a pas de problème. 20min/Michael Scherrer

«Vouloir empêcher l’utilisation de ChatGPT n’est pas tenable. Cet outil existe. Il a du potentiel. Il faut se donner les moyens de l’exploiter au mieux», estime Mallory Schaub, à la tête du Pôle de Soutien à l’Enseignement et l’Apprentissage de l’Université de Genève (UNIGE). Début juillet, l’institution a clarifié sa position vis-à-vis des intelligences artificielles génératives (IA). À l’inverse d’autres établissements, ici, pas d’interdiction, bien au contraire.

En plus de formations et d’un guide en ligne destinés aux enseignants, des activités de soutien seront proposées aux étudiants et au personnel. «Des ateliers autour de la stratégie d’apprentissage et de travail seront délivrés cet automne, détaille la responsable. À l’instar de Wikipédia ou de Google, ChatGPT peut les aider à travailler, réviser ou s’autoévaluer. Tant que l’IA est utilisée de manière transparente et critique, il n’y a aucun problème.»

Il s’aide de ChatGPT pour son mémoire

Certains n’ont pas attendu pour en faire usage. C’est le cas de Deyan Birchmeier, étudiant en informatique. «J’étais en pleine rédaction de mon mémoire de Bachelor lorsque ChatGPT est sorti. Par curiosité, j’ai essayé et j’ai été impressionné par ses réponses.» De là est née l’idée de faire appel à cette technologie, accessible au grand public depuis fin 2022. «Mon prof a tout de suite accepté à condition que j’élabore une méthodologie. Je l’ai utilisé pour la recherche de sources et la rédaction.» Résultat: le jeune homme a intégré 50 pages de conversations avec ChatGPT en annexe de son mémoire et a obtenu la note de 6.

Le tabagisme vu par l’IA

Des enseignants ont aussi sauté le pas. «Et pas que dans le domaine de l’informatique. En géographie et en santé globale aussi», détaille Mallory Schaub. Le semestre dernier, Mathias Wälli, chargé d’enseignement dans le cadre du MAS en santé publique, a mis ses étudiants au défi de se renseigner sur la lutte contre le tabagisme en Suisse via ChatGPT. «Ceux qui ont obtenu les meilleures informations sont ceux qui avaient fait des recherches avec les méthodes traditionnelles au préalable. Ça m’a rassuré. Je me suis dit que mes élèves avaient encore besoin de moi.»

À l’UNIL aussi, on exploite cet outil

À l’Université de Lausanne (UNIL), on se dit également ouvert à une utilisation éclairée des intelligences artificielles. «Il est plutôt intéressant d’éduquer et de former les enseignants, les étudiants et les collaborateurs sur le fonctionnement des IA, leurs avantages et leurs limites, afin que chacun et chacune puisse en découvrir des usages au service de l’enseignement, de l’apprentissage, du travail et de la recherche.» Toutefois, la Commission de l’Enseignement doit prochainement statuer sur la question. Ce qui n’a pas empêché plusieurs facultés (géosciences, finance et même médecine) d’utiliser cette technologie dans le cadre de leurs recherches.