ChatGPT lance un mode incognito favorable à l’usager

OpenAI a fait un pas mardi en direction d’une meilleure protection des données personnelles des utilisateurs de son agent de conversation ChatGPT, que plusieurs entreprises, comme Google, cherchent à concurrencer. La start-up américaine a mis à disposition une nouvelle option qui permet de désactiver l’historique des conversations depuis les paramètres de l’outil d’intelligence artificielle, qui est capable de répondre à des questions et de générer toutes sortes de textes et du code à la demande. Grâce à ce nouveau réglage, les données de conversation ne seront plus sauvegardées et ne seront plus utilisées pour entraîner le célèbre robot conversationnel, assure OpenAI.