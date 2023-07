ChatGPT peut s’affranchir des accès payants des médias

La firme OpenAI a été contrainte de retirer «temporairement» la fonction «Browse with Bing» de la formule payante de son outil ChatGPT. Plusieurs utilisateurs sont en effet parvenus à obtenir l’intégralité des textes de certains médias censés être verrouillés et accessibles seulement contre paiement (paywall). «Par exemple, si un utilisateur demande spécifiquement le texte intégral d’une URL, il se peut que le chatbot réponde à cette demande par inadvertance», a reconnu l’éditeur de l’outil. Les initiés ont partagé d’autres trucs et astuces ingénieux qu’ils utilisent pour contourner ces paywall dans le fil de discussion d’un forum de Reddit, explique le site Windows Central.