Etats-Unis: ChatGPT réussit des examens d’uni, mais finit dans les derniers

États-Unis : ChatGPT réussit des examens d’uni, mais finit dans les derniers

Les prouesses du chatbot, alimenté par des masses de données issues de l’internet et capable de rédiger des textes en réponse à des questions simples, suscitent depuis son lancement en fin d’année dernière l’admiration, mais aussi les craintes de nombreux internautes.

Certains résultats ont été si convaincants que des enseignants de plusieurs universités se sont inquiétés d’un risque de tricherie généralisée et de la fin des méthodes traditionnelles d’enseignement en classe.

«Du mal à repérer les problèmes»

Jonathan Choi, professeur à la faculté de droit de l’université du Minnesota, a soumis ChatGPT au même test que celui passé par les étudiants pour l’obtention de leur diplôme, à savoir 95 questions à choix multiples et 12 questions de synthèse dans quatre disciplines. Dans un article académique publié lundi, Jonathan Choi et ses coauteurs ont indiqué que le robot avait obtenu la note globale de C+.