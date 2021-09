Genève : Chaude soirée pour les pompiers du bout du lac

Plusieurs incendies ont mobilisé les hommes du feu durant la soirée de samedi, sans faire de blessés.

Le Lignon, Avully et la Servette. Trois quartiers, trois environnement, un point commun. Celui d’avoir dû faire appel aux pompiers samedi soir pour plusieurs sinistres coup sur coup, d’après la «Tribune de Genève». Tout a commencé dans les barres de la cité du Lignon pour, et ce n’est pas une première, un local poubelle en feu. Alertés peu avant 21h, les hommes du feu sont arrivée en quatre minutes sur place et rencontré «un feu très développé, avec beaucoup de fumée», selon le lieutenant Nicolas Millot, cité par le quotidien genevois. Le Service d’incendie et de secours a mobilisé 25 pompiers professionnels, la commune 6 volontaires. Deux ambulances ont aussi fait le déplacement. Au final, le sinistre est rapidement maîtrisé, sans avoir fait de blessés graves. Huit personnes ont toutefois été incommodées.