Saint-Gall : Chauffard ivre puni pour avoir fait perdre des dents à une conductrice

Un homme avait roulé avec une roue arrachée, jusqu’à ce que le disque de frein se brise et que des projectiles traversent le pare-brise d’une autre voiture. Il a été condamné pénalement.

Perdre des dents alors qu’on roule correctement en voiture, c’est possible. Une femme en a fait la douloureuse expérience parce qu’elle a eu la malchance de croiser la route d’un conducteur qui roulait en état d’ivresse. Les faits se sont produits en septembre 2021 à Flums (SG). L’ivrogne, âgé alors de 43 ans, avait dévié de sa trajectoire, percuté une barrière et continué sa route, bien qu’il eût perdu une roue.

Après avoir roulé environ 250 mètres sur le disque de frein, celui-ci s’était brisé et des morceaux avaient été projetés dans les airs. L’un d’eux, une pièce pesant 1,5 kg, a traversé le pare-brise de la victime âgée de 31 ans, qui roulait en sens inverse, et l’a atteinte au visage. Le fautif, lui, a continué sa route encore quelques mètres avant de s’arrêter et de revenir sur les lieux à pied.