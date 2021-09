Via sicura - Chauffards: le National au secours des services d’urgence

Dans son texte, l’élu rappelait que le canton de Vaud et Lausanne allaient abaisser la vitesse maximale à 30 km/h la nuit, sur certaines routes, afin de réduire le bruit du trafic. Cet abaissement soulève un «problème majeur» pour les services d’urgence, soulignait-il. «En effet, ils risquent de se voir accusés d’un délit de chauffard s’ils circulent à plus de 70 km/h sur les routes où la vitesse est limitée à 30. Leurs chauffeurs pourraient alors se voir infliger une peine de un à quatre ans de prison et un retrait de permis pendant deux ans au minimum, ce qui les empêcherait d’exercer leur profession», expliquait-il.