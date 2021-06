Bâle-Ville - Chauffards mesurés au radar mais pas collés

À la vitesse incroyable de 187 kilomètres à l’heure, un véhicule a été mesuré lundi 15 février après-midi en pleine ville de Riehen (BS). Deux jours auparavant, le radar avait enregistré un conducteur roulant à 156 km/h dans la direction opposée. Ces deux excès de vitesse, jusqu’alors inconnus, figurent probablement parmi les cas d’excès de vitesse les plus flagrants de Suisse rapporte le «Basel am Morgen». Sauf que les automobilistes ne risquent rien. Car l’engin qui a réalisé ces contrôles ne dispose pas d’appareil de photo. Il s’agit d’un appareil de surveillance qui est installé durant plusieurs jours et n’enregistre que la vitesse et l’heure. En novembre 2020, c’est à 159 km/h, à midi, que la machine a monitoré un conducteur sur un tronçon limité à 30 km/h.

La police cantonale de Bâle-Ville dispose de six appareils de ce type. «Grâce aux données sur le trafic, la planification des contrôles de vitesse peut être optimisée, explique Toprak Yerguz, porte-parole de la police. Les contrôles peuvent ainsi être effectués au bon moment et au bon endroit.»

Conducteurs indisciplinés

Ces appareils, qui se présentent sous la forme de valise, ne sont pas calibrés et à cause de réflexions, la mesure peut être aberrante. Mais même si les cas les plus élevés sont retirés des statistiques en cas de doute, des choses surprenantes apparaissent. Depuis janvier 2017, plus de 1,1 million de conducteurs ont été enregistrés en excès de vitesse en agglomération bâloise avec ce système; sans compter les limitations de vitesse 30 et les zones piétonnes. C’est presque un conducteur sur sept. La base de données répertorie un total de 86 cas qui, selon les mesures, montraient des vitesses supérieures à de 100 km/h. Ils auraient donc dû répondre de leurs actes devant un tribunal s’ils avaient été pris en excès de vitesse lors d’un contrôle régulier.