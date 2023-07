Argovie: Chauffeur de bus viré pour avoir picolé en service

La tenancière du kiosque a affirmé que l’homme achetait régulièrement le breuvage alcoolisé. Elle a toutefois précisé que c’était la première fois que le chauffeur l’avait fait alors qu’il était en service. Contacté par blick.ch, le conducteur indélicat a expliqué avoir eu des problèmes d’estomac après avoir trop mangé la veille et avoir voulu y remédier en ingurgitant le breuvage alcoolisé. Un geste qu’il regrette: «Je ne peux tout simplement pas me permettre de faire ça. Nous sommes sous surveillance permanente». Des propos confirmés par Katharina Merkle, porte-parole de CarPostal: «En juin, nous avons contrôlé tous les chauffeurs de bus postaux du canton et n’avons rien découvert d’anormal».