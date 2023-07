Genève: Chauffeur de taxi fraudeur condamné en justice

La vidéosurveillance n’avait pas raté son petit manège, à l’entrée de la zone réservée aux taxis, à l’aéroport. À plusieurs reprises, un chauffeur a collé le train de la voiture devant lui pour passer la barrière de sécurité avant qu’elle ne s’abaisse, et ainsi économiser quelques francs. Dénoncé par Cointrin, le tricheur a été condamné, mais plus lourdement qu’attendu. L’enquête a en effet permis de découvrir que le chauffeur indélicat ne fournissait pas non plus de quittance à ses clients. Par ailleurs, il ne tenait aucun registre sur la durée de son travail, de sa conduite et son repos – une obligation pour les professionnels. Condamné par ordonnance pénale à des jours-amende avec sursis et une amende de 900 francs, il risque aussi une sanction administrative, relate la «Tribune de Genève». Son cas a en effet été transmis à la police du commerce, qui pourrait lui retirer sa carte professionnelle.