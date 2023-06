Annecy (F): Chauffeur en prison pour avoir écrasé le pied d’un enfant

Six mois de prison ferme et annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser avant 3 mois. C’est la condamnation prononcée à l’encontre d’un chauffeur de car scolaire, à Annecy en France voisine. L’individu a roulé sur le pied d’un ado de 15 ans alors qu’il tentait de récupérer son sac, en janvier dernier. Impatient, le conducteur a redémarré alors que l’enfant était encore dans la soute. Celui-ci s’est retrouvé coincé entre le terre-plein et le bus, avant que le véhicule ne lui roule dessus. Malgré les cris du garçon et l’arrivée de la police, le prévenu a poursuivi sa route jusqu’à la gare routière où il a été interpellé, relate le «Dauphiné libéré».