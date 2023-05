Chauffeur TPF condamné pour avoir grièvement blessé un piéton

La victime a eu le crâne et une arcade zygomatique fracturés, plusieurs hémorragies, une épaule déboîtée et une blessure ouverte à un coude. À ce jour, il demeure en incapacité de travail complète. Et il ne pourra probablement plus jamais retrouver son emploi de monteur d’échafaudages, car il souffre toujours de troubles psychologiques, psychomoteurs et visuels, ainsi que de douleurs chroniques. Reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, le chauffeur a écopé de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et d’une amende de 700 francs.