Fribourg: Chauffeur Uber expulsé après s’en être pris à une cliente

Un chauffeur Uber érythréen qui avait eu des gestes déplacés envers une ­passagère sera bel et bien renvoyé. Le Tribunal fédéral a confirmé son expulsion. Une nuit de mars 2018, alors qu’il avait pris en charge sa cliente à Lausanne et devait la conduire à Attalens (FR), l’homme lui avait d’abord caressé le visage, avant de glisser un doigt dans sa bouche. La passagère avait repoussé ce second attouchement et le quadragénaire en avait profité pour empoigner la main de la jeune fille et la poser sur son sexe en érection. La victime, âgée de 26 ans au moment des faits, avait alors appelé son compagnon à l’aide. Ce dernier était là lorsque le véhicule était arrivé à destination et il avait pris à partie le chauffeur, lequel avait alors foncé à deux reprises sur le couple, frôlant les jeunes gens avec sa voiture.