France 2 : Chauve, Florent Pagny de retour sur scène

Atteint d’un cancer et actuellement sous traitement, le chanteur a participé à une soirée caritative pour l’Ukraine sur France 2.

Le coach de «The Voice» sur TF1, âgé de 60 ans, a d’abord partagé un duo avec Pascal Obispo, avant d’interpréter son morceau «Si une chanson», tirée de l’album «Aime la vie», paru en 2019. «J’avais une journée de libre et c’était surtout la bonne cause. Et je peux encore chanter», a dit Pagny, à l’issue de ses prestations. Les réactions n’ont pas tardé sur Twitter, comme le rapporte «Voici». Certaines admiratives d’ailleurs: «La bonne nouvelle c’est qu’il est assez en forme pour chanter malgré la chimio», «Des frissons de le voir comme ça. Quelle force et courage de venir malgré la maladie». D’autres ont surtout relevé le crâne chauve de l’artiste.