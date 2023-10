Chaux-de-Fonds - Bienne: Premier procès dans une guerre des gangs mortelle

Le procès qui s’est ouvert mardi matin à La Chaux-de-Fonds (NE) est le premier touchant à la longue succession d’affrontements entre deux bandes de jeunes, qui a déjà coûté la vie à deux d’entre eux. Les faits reprochés ne sont même pas les plus graves de la série, mais ils donnent déjà froid dans le dos. Les sept prévenus sont accusés d’avoir participé à des degrés divers à la nuit d’enfer qu’a vécue un jeune biennois en mars 2021 (lire ci-dessous): enlevé, séquestré, tabassé à plusieurs reprises par des dizaines de personnes, et menacé s’il portait plainte… ce qu’il n’a effectivement pas fait.

Des faits unanimement contestés

L’acte d’accusation rédigé par la procureure chargée de l’énorme dossier de cette guerre de gangs, Ludivine Ferreira Broquet, est fort détaillé. Pourtant, personne dans la salle ne semble avoir fait quoi que ce soit ni vu grand chose non plus. A entendre les prévenus, personne parmi eux n’a frappé la victime, certains disent ne pas avoir été là, et d’autres assurent même s’être interposés pour la protéger. Contre qui? on ne le saura pas, car personne n’incrimine non plus ses copains. C’est à peine si certains admettent que la victime a reçu des coups sous leurs yeux.