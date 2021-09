Argovie : Chavirage dans la Reuss: la fillette retrouvée morte

La fille de 7 ans était portée disparue depuis que son canot pneumatique avait heurté un tronc d’arbre, début septembre.

L ’ accident était survenu près de Mülligen, également en Argovie. Un canot pneumatique avait heurté un tronc d’arbre. Il y avait à bord une famille avec des parents et trois enfants de 7, 10 et 12 ans. Les deux adultes et leurs deux plus grands enfants avaient pu être secouru s mais pas la cadette de la famille.