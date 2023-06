Chebekino, une cité fantôme russe parsemée de cratères

Cité fantôme

«Beaucoup de dégâts»

Aide humanitaire

À Belgorod, des bénévoles s’organisent pour fournir des produits de première nécessité aux milliers d’habitants de Chebekino qui ont fui les combats. «Évidemment, on est dans un état terrible. Mais on tient, on essaye d’être forts, parce qu’on a des enfants, ça donne l’envie de vivre. Mais qu’est-ce qui va se passer ensuite? Bien sûr, on n’en sait rien», dit Irina Bourlakova. Cette femme de 30 ans a quitté Chebekino avec son mari et son fils.