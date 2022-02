Guerre en Ukraine : Checkpoints et couvre-feu: Kiev entre dans son nouveau quotidien

Au quatrième jour de l’invasion russe, les habitants de la capitale ukrainienne s’habituent à vivre dans une ville en état de siège avec résilience et une certaine philosophie.

Flora Stepanova, 41 ans, est sortie faire deux pas dans le petit parc de Kiev en bas de chez elle, les yeux rougis de fatigue, elle s’assoit sur un banc pour fumer une cigarette mais reste sur le qui-vive. «Je pense que si vous êtes prudent et que vous regardez autour de vous, c’est plus sûr que de rester devant la télévision et de regarder les informations tout le temps, parce que ça vous rendra fou», justifie cette habitante de la capitale ukrainienne.

Derrière elle, une unité de soldats ukrainiens a installé un point de contrôle. Mitrailleuses pointées sur chaque voiture ou passant, les soldats et volontaires contrôlent tout ce qui bouge. «Qu’on ne vous revoie plus dans la rue», dit un policier qui patrouille un peu plus loin. Un homme explique qu’il est juste sorti chercher du pain et qu’il n’en a pas trouvé.