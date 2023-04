Berne: Cheesecake-Molotov et frites-Goulag au menu d’un resto

La carte d’été du restaurant Bären, qui vient de rouvrir ses portes à Kiental (BE), étonne. En entrée, on trouve par exemple une «salade mêlée avec sauce soviétique maison», et parmi les plats principaux, on découvre «l’escalope de porc de type collectiviste» ou la «portion de frites Goulag». Ceux qui ont encore de la place dans l’estomac après cela peuvent s’offrir le «Cheesecake-Molotov» en dessert.