Argovie : «Chef, chef, le monsieur de la chambre 10 est mort!»

Le quotidien alémanique «Blick» a rencontré le patron de l’hôtel où un cadavre a été retrouvé le 16 septembre. «Il s’agit d’un mystérieux homicide», comme l’a communiqué le ministère public argovien vendredi dernier. Le corps d’un Suisse de 60 ans a été découvert dans une chambre d’hôtel de la région de Baden (AG). L’examen du médecin légiste indique qu’il s’agit d’un crime violent. Deux suspects, un Roumain de 24 ans et un Allemand de 23 ans, se trouveraient en détention provisoire. L’information a été divulguée plus d’un mois après les faits, afin de ne pas compromettre l’enquête.

Le patron se souvient avec effroi du moment où le corps de son client a été retrouvé au deuxième étage de l’établissement. «Le nettoyage hebdomadaire des chambres d’hôte était prévu», raconte-t-il. Soudain, peu après 10h, une employée est venue me voir: «Chef, chef, le monsieur de la chambre 10 est mort!» Il s’y est rendu immédiatement. «C’est là que je l’ai vu allongé sur le sol», raconte l’hôtelier. «Sa tête était déjà foncée à cause de la décomposition. J’ai aussitôt refermé la porte et j’ai alerté la police.»