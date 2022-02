Valais – Chef de bande condamné comme prévu

Le Tribunal de Sierre a reconnu un Kosovar de 31 ans, coupable d’agression, de lésions corporelles simples, de menaces, de violation de la loi fédérale sur les armes et de rixe. L’homme écope de 22 mois de prison avec sursis.

Tribunal légitimé

Quelques minutes plus tard, le groupe de six hommes s’en était pris verbalement à des agents de sécurité. Se sentant menacé, l’un d’eux avait fait usage d’un spray au poivre. Trois mois plus tard, la bande avait agressé, à coups de couteau, un agent de sécurité d’un bar de Sion.