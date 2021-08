Vaud - Chef de chantier condamné après une pollution

La faune avait été «décimée»

D’après la DGE, la mortalité piscicole avait été très importante après cet incident. «La faune avait été décimée dans la Foirause, entre la STEP de Bercher et son embouchure dans le Sauteru, soit un tronçon de rivière de 2,6 km», souligne son porte-parole Denis Rychner, qui précise que la pollution avait eu un impact d’autant plus fort que le débit du cours d’eau était faible en période estivale. Un réempoissonnement a été effectué en 2020 dans cette rivière, et un deuxième aura lieu ces prochains mois.