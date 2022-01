Contamination aux Grisons : Chef de cuisine peu scrupuleux viré par l’armée

Une quarantaine de recrues ont été malades lors de leur première semaine sous les drapeaux. Le responsable de la préparation des plats a été renvoyé.

Une recrue de la caserne de Coire (GR), sous le couvert de l’anonymat dénonce le manque d’hygiène. Plusieurs militaires seraient malades et ce une semaine après le début de l’École de recrues de printemps. Le témoin raconte: «A l’armée, on ne mange pas la meilleure nourriture, c’est normal. Mais lundi, le pain était dur. Il datait de la semaine passée et le fromage était moisi. La nourriture est vraiment catastrophique.»