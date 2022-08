Birmanie : Chef de la junte prêt à négocier avec Aung San Suu Kyi après son procès

Aung San Suu Kyi, 77 ans, Prix Nobel de la paix en 1991, a été arrêtée lors du coup d’État militaire du 1er février 2021, qui a renversé son gouvernement et mis fin à une brève période de démocratie en Birmanie. Elle a été, depuis, condamnée à un total de 17 ans de prison pour une multitude de charges et risque des décennies de prison supplémentaires si elle est reconnue coupable d’autres infractions dans le cadre d’un procès à huis clos devant un Tribunal militaire.

Pas de journaliste, pas d’avocat, pas d’indication

Cette semaine, l’envoyée spéciale de l’ONU Noeleen Heyzer a effectué son premier voyage en Birmanie depuis sa nomination, en octobre 2021, et a rencontré Min Aung Hlaing et d’autres responsables de la junte. Elle a appelé à la fin de toute violence et à la libération de tous les prisonniers politiques, et demandé à pouvoir rencontrer Aung San Suu Kyi, qui est à l’isolement dans une prison de la capitale. Mais elle n’a pas pu la rencontrer et les organisations de défense des droits de l’homme ont estimé qu’il y avait peu de chances que sa visite persuade les militaires d’engager un dialogue avec les opposants.