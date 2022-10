Ponte de la police indonésienne jugé pour meurtre

Indonésie : Chef de la police des polices jugé pour le meurtre de son garde du corps

Le procès de l’un des plus hauts chefs de la police indonésienne s’est ouvert lundi, une procédure clé pour les institutions de l’archipel. Il est accusé d’avoir prévu un assassinat et de l’avoir dissimulé.

«L’accusé s’est approché de la victime, qui était allongée face contre terre et bougeait encore sous l’effet de la douleur, à côté des escaliers proches de la salle de bains», a déclaré le procureur Sugeng Hariadi, devant le tribunal du sud de Djakarta. «Ensuite, pour s’assurer qu’il soit vraiment mort, Ferdy Sambo, qui portait des gants noirs, a attrapé une arme à feu et a tiré une fois derrière la tête de Nopriansyah Yosua Hutabarat, du côté gauche.»

«Un test pour le système judiciaire»

L’affaire Sambo est devenue l’un des plus gros scandales impliquant la police du pays d’Asie du Sud-Est, et le procès, qui passionne le public, est diffusé en direct sur les principales chaînes de télévision. «C’est un test non seulement pour la police, mais aussi pour le parquet et le tribunal. Un test pour notre système judiciaire», souligne Manto Adiputra, directeur adjoint de l’association de défense des droits Imparsial.