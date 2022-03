Football : Chelsea à réaction, Fabian Schär buteur

Les Blues se sont réveillés pour battre le relégable Burnley (4-0), en Premier League. Grâce notamment à un but de son défenseur suisse, Newcastle s’est imposé devant Brighton (2-1).

Christian Pulisic (à gauche), Saúl Niguez (au centre) et Kai Havertz (à droite) à la fête.

À la peine en première période (0-0 à la pause), les Blues ont réussi un début de second acte canon pour disposer facilement de Burnley. Avec 53 points, les Londoniens consolident leur 3e place avec 6 unités d'avance sur Manchester United, qui se déplace dimanche chez le leader, City, pour le derby. Burnley reste 18e et premier relégable, avec 2 points de retard sur Leeds, 16e mais qui compte un match d’avance.

Méconnaissable lors des 45 premières minutes, Chelsea aurait même pu être mené après une sortie au poing ratée d'Edouard Mendy, mais Dwight McNeil, pourtant à une dizaine de mètres du but, a raté le cadre (30e).

C'est son piston droit Reece James, titulaire pour la première fois en 2022 après une blessure, qui a réveillé son équipe avec un numéro de soliste achevé par un tir en force victorieux (1-0, 47e). Kai Havertz, préféré en pointe à Romelu Lukaku encore relégué sur le banc, a ensuite inscrit un doublé en trois minutes (2-0, 52e et 3-0, 55e), avant que Christian Pulisic n'enfonce le clou (4-0, 69e).

Leicester engrange

Sans un très bon Kasper Schmeichel qui a multiplié les interventions décisives devant Daniel James dès la première minute, Jack Harrisson (8e), Rodrigo (58e) et Raphinha (59e) le match aurait pu basculer en faveur des Peacocks. Mais un magnifique une-deux dans la surface entre Harvey Barnes et Kelechi Iheanacho a permis au premier de tromper Illan Meslier du plat du pied (1-0, 67e) et d'offrir aux siens un deuxième succès cette semaine après la victoire en match en retard à Burnley (2-0), mardi.