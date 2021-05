Football : Chelsea bat Leicester et lui pique la troisième place

Devant 10’000 fans, les Blues se sont imposés contre les Foxes et remontent sur le podium de la Premier League. United et City ont perdu des points.

Avec ces 3 points, ils grimpent sur le podium à la place de leur victime du soir, avec 67 unités contre 66 et ont leur destin en main: en cas de victoire contre Aston Villa dimanche, ils seront en C1 l’an prochain.

Leicester en danger

La situation est plus précaire pour les Foxes, sous la menace de Liverpool (5e) qui les dépasserait à la différence de but en cas de victoire à Burnley, mercredi. Les trois équipes se tiendraient alors en un point avant la dernière journée, mais avec les Foxes à la plus mauvaise place (5e).