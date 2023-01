Football : Chelsea chute encore, inquiétude autour de Denis Zakaria

Rien ne va cette saison pour Chelsea, qui a encore perdu, ce jeudi, à Fulham (2-1), en match en retard de la 7e journée. En prime, les Blues ont vu Joao Felix être exclu pour son premier match et Denis Zakaria sortir su blessure. La pression sur Graham Potter ne va faire que s'accroître après ce septième revers en 18 journées, déjà un de plus que sur toute la saison dernière, qui laisse les Blues à la 10e place. Leur voisin, Fulham, caracole à une 6e place tout à fait inattendue, même s'il compte un à deux matches de plus que toutes les autres équipes de Premier League.