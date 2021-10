Football : Chelsea corrige Norwich et bétonne la 1re place

Grâce à un Mason Mount en grande forme et une belle performance collective, Chelsea n’a fait qu’une bouchée de la lanterne rouge Norwich (7-0).

Le milieu de terrain Mason Mount célèbre après avoir marqué le septième but de son équipe, son troisième de l’après-midi.

Même sans Romelu Lukaku et Timo Werner, blessés en Ligue des champions, Chelsea a corrigé le dernier du championnat d’Angleterre, Norwich (7-0), samedi, avec un triplé de Mason Mount, et s’est assuré de garder la tête du classement au terme de la 9e journée.

Avec 22 points, les Blues pourront regarder l’esprit tranquille le déplacement de Manchester City (3e à cinq longueurs) à Brighton en fin d’après-midi, et celui de Liverpool, 2e à quatre unités, à Manchester United dimanche (17h30).

Mais Norwich, qui n’a pas gagné un match en neuf journées et totalise déjà 23 buts encaissés, n’était pas vraiment de taille.

Avec des «minots» du centre de formation, Mason Mount (1-0, 8e), Callum Hudson-Odoï (2-0, 18e) et Reece James (3-0, 42e), les hommes de Thomas Tuchel ont plié le match dès la première période.

Après la pause, Ben Chilwell (4-0, 57e), pour son 3e but sur les trois dernières journées de championnat, et un but contre son camp de Max Aarons (5-0, 62e), sur un centre de Hudson-Odoï, ont encore corsé l’addition.