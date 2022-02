Football : Chelsea en finale sans briller

Le club anglais s’est fait peur mercredi face à Al Hilal en demi-finale du Mondial des clubs. Il ne s’est imposé que 1 à 0, grâce à un but de Romelu Lukaku.

Andreas Christensen et Chelsea ont bien failli ne pas voir la finale du Mondial des clubs. Mais ils ont tenu bon, jusqu’à la fin.

Un but de Romelu Lukaku, titularisé en pointe, et bien placé pour reprendre aux six mètres un dégagement raté de la tête de Yasser Al-Shahrani (1-0, 32e) a suffi au bonheur des Blues qui affronteront les Brésiliens de Palmeiras en finale, samedi.