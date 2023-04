Football: Chelsea entend «électriser» son public contre le Real

Trouver «une nouvelle énergie»

Les huées au coup de sifflet final, un son devenu presque habituel à la fin des matches à domicile des Blues, s’adressaient indistinctement aux joueurs, à la direction et même – déjà - à Lampard, accueilli pourtant deux heures plus tôt par des banderoles de «bienvenue» à l’adresse de «Super Frankie».

Il est d’ailleurs difficile de voir dans la nomination de l’ancien milieu de terrain emblématique, autre chose qu’un «coup de communication» de la part des propriétaires américains, de plus en plus impopulaires, pour calmer la base.

En face, mardi soir, ils auront un Real Madrid dont la C1 est l’objectif principal et qui a pu faire tourner pendant le week-end, lors de la victoire à Cadix (2-0), ménageant Vinicius et Toni Kroos.

«Dans l’ADN du club»

Lampard s’en souvient d’autant mieux qu’il avait marqué ce soir-là. «Dans le football, on peut changer l’histoire très vite», a-t-il assuré samedi soir. «Il nous faudra un énorme désir de réaliser (cet exploit) et ce sera un match différent. Il faudra qu’on électrise le public», a-t-il ajouté.

«Ce sera l’ambiance la plus folle de la saison, on l’a vu contre Dortmund. Je pense que ce sera encore plus fou contre le Real Madrid. Et je l’espère parce qu’on va avoir besoin d’eux», a confirmé Fofana.