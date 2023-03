Ligue des Champions : Chelsea et son entraîneur en danger

Les «Blues» de Chelsea ont mis le paquet lors des deux dernières fenêtres de transferts, avec une enveloppe de 680 millions d’euros dépensée, et le nouveau propriétaire américain Todd Boehly croise les doigts pour ne pas voir ses espoirs européens s’envoler. Son équipe de stars a laissé filer la manche aller à Dortmund, de justesse, mais elle conserve l’espoir de renverser la vapeur devant son public, ce mardi soir à 21h. «Ce n’est que la mi-temps, on doit maintenant jouer à Stamford Bridge, ce sera un match fantastique», a prédit Graham Potter en Allemagne.

Depuis, l’entraîneur nommé début septembre a perdu deux matches sur trois et se trouve dans une situation inconfortable, avec une dixième place en championnat bien éloignée des ambitions et des moyens à disposition. A l’inverse, le Borussia arrive lancé par une série de dix victoires consécutives en 2023. Cette belle dynamique a même permis aux Jaunes et noirs de revenir à hauteur du Bayern Munich en tête de la Bundesliga.