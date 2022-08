Football : Chelsea et Tottenham se neutralisent, Conte et Tuchel s'accrochent

Au terme d’une rencontre marquée par des altercations entre les deux entraîneurs, Spurs et Blues n’ont pas réussi à se départager (2-2) et ratent l’occasion de recoller au leader Manchester City.

Au terme d'un derby londonien marqué par une altercation entre l'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel et celui de Tottenham Antonio Conte, les deux clubs ont fait match nul (2-2), samedi, lors de la 2e journée du championnat d'Angleterre. Avec 4 points, les deux formations ratent l'occasion de rejoindre Manchester City et Arsenal (6 points) en tête du classement de Premier League.

Chelsea dominateur mais inefficace

Le Franco-Sénégalais Kalidou Koulibaly a parfaitement inauguré son premier match en ouvrant le score d'une reprise de volée parfaite au second poteau sur un corner d'une autre recrue, l'arrière gauche Marc Cucurella (19e, 1-0). De quoi ravir le nouveau propriétaire Todd Boehly, directeur sportif par défaut cet été, qui a manifesté sa joie au moment du but.

En seconde période, le choix de Conte de faire entrer l'avant-centre Richarlison et de jouer avec quatre attaquants a permis aux Spurs d'être vraiment dangereux pour la première fois trois minutes plus tard, avec un tir de Kane face à Édouard Mendy, à côté (60e). C'est grâce à un tir lointain de Pierre-Émile Hojbjerg que Tottenham a finalement trouvé la faille (68e, 1-1), ce qui a déclenché une première échauffourée entre Tuchel, le quatrième arbitre et Conte. En cause, le tacle vigoureux mais non sifflé en début d'action du milieu des Spurs, Rodrigo Bentancur.