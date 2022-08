Premier League: Chelsea et West Ham battus

Football : Chelsea et West Ham battus en Angleterre

Les deux clubs londoniens ont mal négocié leur rendez-vous dominical, respectivement face à Leeds et Brighton.

Leeds n’a fait qu’une bouchée de Chelsea, dimanche après-midi. AFP

Chelsea surpris à Leeds (3-0), West Ham battu par Brighton (2-0). Les deux clubs londoniens ont subi deux défaites inattendues qui les mettent dans une position délicate après trois journées de championnat de Premier League.

Après une belle performance mal payée contre Tottenham dimanche dernier (2-2), Chelsea a déçu face à Leeds, en dépit de son effectif taillé pour la Ligue des champions et bien renforcé cet été par les arrivées de Raheem Sterling et de Kalidou Koulibaly.

Le premier a raté une occasion en or, avant de voir son équipe de plus en plus bousculée par Leeds, sauvée de justesse de la relégation au printemps dernier. Les joueurs de Thomas Tuchel ont été assommés par l’ouverture du score de Brenden Aaronson, qui a poussé à la faute le gardien des Blues Edouard Mendy (33e), avant que Rodrigo ne double la mise quelques minutes plus tard (37e).

Les Londoniens n’ont pas réagi en deuxième période et ont même encaissé un troisième but d’Harrison (69e) en l’absence de leur métronome au milieu N’Golo Kanté, sorti sur blessure contre Tottenham la semaine dernière et indisponible plusieurs semaines. Les Blues ont fini la rencontre à 10 après l’exclusion de Koulibaly pour un deuxième carton jaune.

West Ham s’enlise

Chelsea compte une victoire, un nul et une défaite en trois journées et n’est que 12e au classement. Avec 7 points sur 9 possibles, Leeds monte de son côté à la 3e place, juste devant l’autre équipe surprise de ce début de saison, Brighton, vainqueur à West Ham (2-0).

La formation de Graham Potter avait déjà battu Manchester United sur son terrain il y a deux semaines (2-1). Dimanche, elle a su profiter de la méforme de West Ham, dernier avec 3 défaites et aucun but. Le défenseur Thilo Kehrer, fraîchement arrivé du Paris SG, a mal géré sa première titularisation avec les Hammers et a concédé un penalty, transformé par Alexis Mac Allister (22e). Leandro Trossard a doublé la mise en seconde période (66e).

West Ham, qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence grâce à sa 7e place la saison dernière, restera lanterne rouge au terme de cette journée si Manchester United ne perd pas lundi contre Liverpool, autre équipe en méforme en ce début d’exercice 2022-2023.