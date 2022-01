Football : Chelsea laisse filer des points contre Brighton

En faisant match nul, les Londoniens ont manqué une occasion de passer Liverpool au classement de Premier League.

Tenu en échec par Brighton (1-1) après avoir mené au score, Chelsea n’a pas profité d’un match avancé de la 24e journée de Premier League, mardi, pour repasser devant Liverpool et se rapprocher un peu de Manchester City.

Avec 44 points, les Blues ont toujours une unité de retard sur les Reds alors qu’ils ont disputé deux matches de plus.

Les 12 points de retard sur City sont presque anecdotiques, tant on imaginait mal City s’écrouler, mais ils confirment que la course au titre n’est plus qu’une lointaine chimère pour les Londoniens.