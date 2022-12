Football : Chelsea met fin à sa spirale négative, Denis Zakaria se joint à la fête

Chelsea a aisément disposé de Bournemouth (2-0) mardi soir à Londres, lors de la 17 e journée du Championnat d’Angleterre, ce qui lui permet de revenir à six points de Tottenham, premier qualifiable pour la Ligue des champions, avec un match de plus à jouer. Ce retard sur la quatrième place pourrait s’accroître si Manchester United, actuel 5 e , remporte son match dans la soirée face à Nottingham Forest (21 heures).

La quasi-totalité des occasions de buts a été obtenue par les Blues, qui ont surclassé leur adversaire sans forcer leur talent. Les deux premières occasions ont été les bonnes. Kai Havertz a d’abord été à la réception d’un centre parfait de Raheem Sterling au second poteau, qui lui a permis de marquer son quatrième but en championnat (16 e , 1-0). L’avant-centre allemand a ensuite donné une passe en retrait à Mason Mount, qui a trouvé un angle parfait en dehors de la surface de réparation (24 e , 2-0).

Toujours privés de N’Golo Kanté ainsi que des mondialistes Kovacic et Ziyech, les Londoniens n’ont jamais laissé d’espace à Bournemouth, hormis dans le dernier quart d’heure, et auraient pu creuser le score à plusieurs reprises, avec Mount et Sterling dans le temps additionnel mais également Zakaria (53e), Havertz (60e), Jorginho (64e), Koulibaly (73e). Le milieu de terrain genevois a profité des absences pour connaître sa troisième titularisation de la saison avec les Blues, sa toute première en championnat. Remplacé à la 82e minute, il a réalisé une performance de bonne facture.