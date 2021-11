Football en Angleterre : Chelsea montre qui est le patron en écrasant Leicester

Grâce à leur succès 3-0, les Londoniens ont consolidé leur place de leaders de la Premier League et mettent la pression sur leurs poursuivants.

Avec 29 points, soit six de plus que Manchester City et West Ham qui les suivent au classement, les Blues vont pouvoir regarder en toute décontraction la suite de la journée.